Binzen: Mehr Schutz für Flora und Fauna

Der GVV wünscht sich, dass in dem Gremium Bürgermeister, Gemeinderäte, Landwirte und Bürger aus allen sechs Verbandsgemeinden vertreten sind. Es beschließe keine Maßnahmen, solle aber die Gemeinden und Besitzer von Grundstücken bei Maßnahmen zum Schutz der Biotope beraten, hieß es.

Truz stellt Ergebnisse vor

Das Trinationale Umweltzentrum (Weil am Rhein) habe den Biotopverbundplan erstellt, den Entwurf des Abschlussberichts im April in der Bürgermeister-Dienstbesprechung sowie im August den Landwirten vorgestellt. Der Verbandsversammlung lag der 162 Seiten lange Erläuterungsbericht zur Sitzung vor. Der Bevölkerung werden die Planungen am 9. November in der Gemeindehalle in Binzen vorgestellt. Dann soll es auch eine Exkursion und einen Workshop geben.