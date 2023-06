Binzen Mit Gemeinschaftsgeist und Kreativität

Beim 30. Städtlitag konnte entlang der Stände und der nach draußen verlagerten Verkaufs- und Info-Einrichtungen der Geschäfte und am Areal platzierten Werbering-Mitglieder aus anderen Teilen der Gesamtstadt gebummelt werden. Außerdem gab es an beinahe jedem Eck Zusatzattraktionen, viele für Kinder, aber auch einen Bücherflohmarkt, Gewinnspiele und Sonderangebote.

In regelmäßigen Abständen traten auf der Bühne auf dem Blumenplatz verschiedene Tanz- und Musik-Formationen auf. Die Gruppe „Music to go“ und eine Musikerin mit mobilem E-Piano waren an wechselnden Standorten auf dem Aktionstags-Areal zu Gange.

Es war also im Städtli den ganzen Sonntag über etwas geboten, auch an den verschiedenen Bewirtungseinrichtungen, an denen der Werbering Vereine und die ortsansässige Gastronomie als Anbieter berücksichtigt hatte. Somit stimmte alles an diesem (Erlebnis-)Sonntag in Kandern, sowohl für die vielen Gäste als auch die ausrichtenden Betriebe und Institutionen.

Den 30. Städtlitag hatte am späten Vormittag Bürgermeisterin Simone Penner eröffnet und sich darüber gefreut, dass Kandern einmal mehr ortstypisches Zusammengehörigkeitsgefühl, Gemeinschaftlichkeit und Kreativität unter Beweis stelle.

Bereits am Samstagabend und bei Schlagernacht mit den drei Kanderner Künstlern Christian Lais, Nico Alesi und Simone Moos hatte Leben im Städtli geherrscht. Das kostenlos zu goutierende Konzert betrachtete man im Werbering als „Dankeschön-Geschenk“ aus Anlass des runden Geburtstages des Städtlitags.