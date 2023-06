Binzen Mit neuem Jugendkonzept geht’s in die Saison

In seiner Eigenschaft als sportliche Leiter belegte Matthias Tschöp die erfolgreiche Saison mit Zahlen und Statistiken von allen Teams.

Auch die Alten Herren seien gut aufgestellt und bereichern das Vereinsleben, vor allen den gesellige Bereich.

Tischtennis

Abteilungsleiter Stephan Werner freute sich, dass das Tischtennis-Team das zwischenzeitliche Tief überwunden habe und jetzt wieder mit Idealstärke antreten sowie sportlich reüssieren konnte.

Schiedsrichter

Mit acht Schiedsrichtern übererfüllt der TuS das Schiri-Soll. Dabei werbe der Verein keine Schiris ab, sondern suche und bilde diese aus. Der junge Schiedsrichter Timo Bugglin macht dabei Furore, mit 23 Jahren leitet er Regionalliga Spiele und kommt in der dritten Bundesliga als Assistent zum Einsatz.

Jugend

Auf die Jugendmannschaften ist Scherer besonders stolz, von der D- bis zur A-Jugend sind alle Teams in der neuen Runde in der Bezirksliga vertreten. Die A-Jugend kam auf eine tollen zweiten Platz, die C 1 konnte sogar die Meisterschaft erringen. Der D 1 gelang der Aufstieg in die Bezirksliga.

Mit einen neuen Jugendkonzept, das Karl-Frieder Sütterlin vorstellte, will der Verein in die neue Saison starten. Mit dem rund 20 Punkte Programm will der Verein die circa 300 Jugendlichen nicht nur spielerisch weiterentwickeln, sondern auch menschlich fördern.

Die Kinder und Jugendlichen sollen beim Fußball Spaß und Freude haben, aber auch Respekt und Disziplin sowie ein seriöses Miteinander lernen. Die Neufassung des Konzepts beinhaltet zudem Anregungen und Hilfestellungen für Trainer und Betreuer.

Für den Fußballnachwuchs werden noch weitere ehrenamtliche Helfer benötigt.

Ehrungen

Volker Scherer ernannte Daniela Manthei, sowie in Abwesenheit Charlotte Waid und Johannes Elmsheuser für ihre 30-jährige Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern.

Für zehn Jahre Aktiv-Mitgliedschaft zeichnete der TuS Chef Markus Rau-Madiou, Antonia Hermann, Marius Mertsch, Sascha Büchele, Dennis Brutschin und Gianluca Calvagna mit der silbernen Vereinsnadel aus.

Eine Anerkennung überreichte Scherer „Teddy“ Böhringer für seine Verdienste um den Verein. Seiner Schwester Sieglinde Scherer, „gute Seele“ des Vereins und seit dem Jahr 2000 Clubhauswirtin, überreichte er einen Blumenstrauß.

Bürgermeister Andreas Schneucker sprach in seinem Grußwort auch die unendliche Geschichte des neu eingesäten Rasenplatzes an. Zudem lobte er die Jugendarbeit des Vereins.

Wahlen

Als Wahlleiter fungierte Frank Krumm, der als Bürgermeister-Stellvertreter lobende Worte für den Verein fand, aber auch an die Mitglieder appellierte, dass sie in Bezug auf Rauchen Vorbilder seien.

Gewählt wurden: 2. Vorsitzender Thorsten Manthei, 3. Vorsitzender Norbert Groß, Sportlicher Leiter Matthias Tschöp, 2. Kassierer Dominik Rakus, Schriftführerin Sandra Hügel, Passiv-Beisitzer Helmut Herr, Kassenprüfer Oliver Baumert, Abteilungsleiter Tischtennis Stephan Werner. Als Jugendleiter wurde Jürgen Jabs bestätigt.