Eine 16-Jährige ist bei einem Unfall im Baustellenbereich in Binzen leicht verletzt worden. Laut Polizei musste ein 59-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag wegen der Baustelle in der Binzener Hauptstraße bremsen. Ein hinter ihm fahrender 17-jähriger Mofafahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto des 59-Jährigen auf. Die 16-jährige Mitfahrerin wurde vom Mofa geworfen und landete in einem Grünstreifen. Sie wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und leicht verletzt in die Kinderklinik gebracht.