Ein Auto und ein Motorrad sind am Freitag gegen 14.55 Uhr auf der Hauptstraße kollidiert. Der 17-jährige Fahrer des Kleinkraftrads will in Höhe der Hausnummer 55 angehalten haben, um auf der Straße zu wenden, teilt die Polizei mit. Unmittelbar beim Beginn des Wendevorgangs sei er von einer 70-jährigen Autofahrerin überholt worden. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt. Der gesamte Schaden wird auf etwa 4000 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/ 979 70, Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.