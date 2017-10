Binzen Mozart-Gala für Jung und Alt

Von Saskia Scherer

Zehn Jahre „Klassik bewegt“ in Binzen werden am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, mit einer Mozart-Gala im Foyer der Firma Resin gefeiert.

Binzen. Im neuen Atrium wird im Untergeschoss eine Bühne aufgebaut, davor werden Stühle im Halbkreis positioniert, erklärte Resin-Geschäftsführer Friedrich Resin am Dienstag im Rahmen eines Pressegesprächs. „Wir sind gespannt auf die Akustik.“ Die Fenster der Geschäfte werden verhüllt, um eine „konzertante Atmosphäre“ zu schaffen.

Das Orchester besteht aus 13 Künstlern. Brigitte Schnabel hat eigens dafür ein Ensemble gegründet. Als Solisten wirken die 13-jährige Anna Schultsz (Geige), Verena Krause (Sopran), André Schann (Tenor) und Tiziano Martin (Bariton). Schultsz gab beim Pressegespräch bereits eine kleine Kostprobe zum Besten. Sie nahm im Alter von zwei Jahren das erste Mal eine Geige in die Hand und hatte mit vier Jahren ihren ersten öffentlichen Auftritt. Sie ist außerdem Stipendiatin der Internationalen Musikakademie im Fürstentum Liechtenstein.

Auf dem Programm stehen unter anderem die Symphonie Nr. 40, „Eine kleine Nachtmusik“ und nach der Pause Stücke aus „Figaros Hochzeit“, „Cosi fan Tutte“ und aus der „Zauberflöte“. Auch drei Opernsänger treten auf, verriet Initiatorin Deug-Yun Kim.

„Ich finde es toll, dass die ,Klassik bewegt’-Konzerte zweimal pro Jahr stattfinden können“, sagte Binzens Bürgermeister Andreas Schneucker und lobte die Kontinuität. Er erinnerte auch an die Anfänge, als die Konzerte noch in der Gemeindehalle stattfanden. Schon nach kurzer Zeit habe man allerdings Besucher abweisen müssen, weil die Halle voll war. Dann wurde die Reihe in die Autohäuser Gottstein und ASAG sowie in den Wohnpark verlegt. „Anfangs wussten wir ja nicht, wie das klingen wird, aber es kam super an.“

„Viele Besucher sind ,Wiederholungstäter’“, lobte Hans-Jörg Breitenbach vom Autohaus Gottstein. „Die Konzerte sind ja auch qualitativ hochwertig.“ Darauf lege Kim auch stets Wert, ergänzte Schneucker. „Es geht einfach um Klassik an ungewöhnlich Orten“, fasste es Kim zusammen. Sie wird beim Konzert am 3. Dezember am Klavier unterstützen. n Das Familienkonzert beginnt um 16 Uhr. Der Ticketvorverkauf läuft ab sofort. Vorverkaufsstellen sind unter anderem das Rathaus Binzen und der Wohnpark. Zudem gibt es Karten im Internet unter www.klassikbewegt-binzen.de.