Wichtigste Einnahmequelle ist das dreitägige Dorffest, bei dem die „Geischter“ den Barbetrieb übernehmen. Am Dorffest-Freitag wollen sie das EM-Spiel Deutschland gegen Schottland auf einer Leinwand übertragen. Die „Geischter“ hoffen, dass das Dorffest besser wird als das vergangene. „Der Dorffest-Freitag 2023 war schlecht. Am Samstag ging es, Sonntag war auch etwas schleppend“, so Dennis Krebs. Noch nicht entschieden ist, ob die „Geischter“ 2025 zur Fasnacht nach Wolfach fahren. Dort wohnt eines ihrer Mitglieder. Überlegt wird, ob sie auf das Angebot eines Sponsors eingehen, der die Bekanntheit seines Unternehmens mithilfe der „Geischter“ steigern will. Ingo Krebs bat die Mitglieder, ihm Fotos und Anekdoten zu schicken, weil er für das 44-jährige Bestehen eine Chronik zusammenstellen will.