Die Feuerwehr Binzen hatte in der Nacht zum Montag gegen zwei Uhr einen Einsatz in der Hauptstraße. Grund war ein ausgelöster Rauchmelder in einem Haus, teilt die Polizei. Grund für den ausgelösten Rauchmelder war wohl ein Schwelbrand in einem Mülleimer, der in der Küche unter der Spüle stand. Der Schwelbrand im Mülleimer wurde von der Feuerwehr Binzen abgelöscht. Es wurde niemand verletzt. Auch sei kein Sachschaden entstanden, heißt es.