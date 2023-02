Binzen Muttertagsgala steigt wieder in Binzen

Kirsten ist ebenso wie Ronja Frey kein Muttertagsgala-Neuling. Sie sind beide jeweils einmal bei dieser Musikveranstaltung, die seit 2018 einmal jährlich in Binzen oder Eimeldingen stattfindet, aufgetreten. Frey wird einige Lieder singen. „Mich interessieren Lieder aus Musicals und bekannte Melodien aus Film und Fernsehen“, sagt die 24-Jährige. Ihre musikalische Karriere begann sie beim Musikverein Egringen. Dort spielte sie Klarinette. Inzwischen konzentriert sich die Mezzosopranistin auf den Gesang. Wenn sie nicht singt, arbeitet die junge Frau als Bankbetriebswirtin in Lörrach.

„Kellys aus den Bergen“

Wer Reiner Kirsten bisher noch nicht kennt, kann ihn am Samstag, 11. März, in der TV-Sendung „Schlager-Spaß“ (SWR) mit Andy Borg erleben. Bekannt wurde Kirsten als Mitglied der „Schwarzwaldfamilie Jäkle“, die in zahlreichen Shows auftraten. Die „Kellys aus den Bergen“ bestand aus ihm, seinen Eltern und seinen fünf Geschwistern. Seine Eltern betrieben im Luftkurort Oberprechtal das Café Schwarzwaldperle, das auch eine Pension war, ferner ein Kino, den Schwimmbad-Kiosk und eine BP-Tankstelle. Inzwischen hat sich Kirsten in dem ehemaligen Café sein Wohnzimmer eingerichtet, in dem sich seine Schwestern und Brüder an Weihnachten versammeln.