Binzen Nachwuchs zeigt Können

Von Joachim Pinkawa

Binzen. Mit den dreitägigen Kursen für Breakdance, Hip­Hop, „Dance and More Kids“, Contemporary und Dancehall hatten die Teilnehmer in den Herbstferien die Gelegenheit, in die angesagten Tanz- und Bewegungsformen unter professioneller Anleitung reinzuschnuppern oder ihre bereits erlernten tänzerischen Fähigkeiten zu verfeinern. Voller Dynamik und mit großer Begeisterung präsentierten die 40 jungen Tänzer am Mittwochabend in einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Binzen ihr Können.