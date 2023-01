Binzen Narren bevölkern Binzens Straßen

Doch der Reihe nach: Schon am Vormittag des Dreikönigstages hatten sich ein Dutzend schaffige Thonnerknaben unter Führung von Weiß und Oberzunftmeister Oliver Müller getroffen und waren gemeinsam in den Kanderner Wald auf der Scheideck gefahren. Dort hatte man von Kanderns Revierföster Otto-Jesko von Schröder die als Binzener Narrenbaum auserkorene Tanne zugewiesen bekommen. Ausgerüstet mit Axt und Säge fällten sie recht zügig einen 19 Meter hohen Baum, schälten den liegenden Stamm und hoben das gute Stück auf den mitgebrachten LKW-Anhänger.

Zünftiges Narrenvesper im Wald

Dann ging es – natürlich nicht ohne stärkendes, zünftiges Z’Nüni – zurück nach Binzen. Dort wurde der Narrenbaum wenige Stunden zwischengelagert, ehe er mit dem entsprechenden Gefährt des Ötlinger Garten-und Landschaftsbauunternehmens Thorsten Stücklin am frühen Nachmittag an der Bushaltestelle am Rathausplatz eintraf. Mit Hilfe des Stücklinschen Krans hievten die kräftigen Narren das Symbol der Binzener Fasnacht 2023, zuvor mit dem Narrenzunft-Emblem, bunten Bändern und den drei Figuren von Häx, Schrdauchöpf und Chirsie versehen, in die Vertikale.

Dietmar Weiß verkündete: „Narri – Narro , die Binzener Straßenfasnacht 2023 ist eröffnet“, hob das Sektglas und stieß mit der versammelten Narrenschar auf die bevorstehende Saison an. Unter den Gästen weilte nahezu die gesamte „historische“ Führungscrew, angefangen von den Alt-Oberzunftmeistern Uwe Kammerer, Bernd Netzlaff sowie den Ehrennarren Fritz Schleith, Herta Knoll, Hans Krebs und Harald Ohm.

Sie alle freuten sich darüber, dass nun wieder Fasnachtsveranstaltungen in Binzen stattfinden, und noch dazu mit dem Konfettiabend als „Zunftabend light“ Ende Januar ein neues Format närrischen Frohsinns auf die Beine gestellt wird.

Ganz besonders freut man sich in Binzen auf den großen Sonntagsumzug, der am 12. Februar mit rund 2100 Hästrägern in über 100 Cliquen, Zünften und Guggemusiken steigen wird.

Der erste Konfettiabend wird am Samstag, 28. Januar, 20.11 Uhr, in der Gemeindehalle in Binzen veranstaltet. Die Halle wird ab 19 Uhr geöffnet sein. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Eintrittskarten können bei TOTO-LOTTO-Barlic, der Metzgerei Kalbacher Binzen, dem Blumenstüble Binzen oder direkt an der Abendkasse. Eintritt: zehn Euro für unkostümierte/acht Euro für kostümierte Gäste.

Der Fasnachtsumzug folgt am am Sonntag, 12. Februar, ab 13.33 Uhr auf der Hauptstraße. Es werden rund 2100 Hästräger von 100 Gruppen aus Nah und Fern teilnehmen. Das bunte Narrentreiben herrscht nach dem Umzug an der Hauptstraße.. Außerdem wird es beim Rathaus und beim Gasthaus Schwanen jeweils eine Aktivbühne geben, wo ab 15 Uhr verschiedene Guggemusiken unterhalten werden. Ab 12 Uhr wird die Hauptstraße für den Durchfahrtsverkehr gesperrt, die Umleitung führt über die Blauenstraße. Die Hauptstraße bleibt bis etwa 21 Uhr gesperrt. Die Binzemer Narren würden sich über fasnächtlich geschmückte Häuser im Dorf sehr freuen.