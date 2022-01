Binzen Neueröffnung ekone in Binzen

Der Standort dort bleibt aber bestehen, sagt man im Team um Inhaber und Geschäftsführer Michael Kuttler. In Eimeldingen wird die Ekone GmbH im Gewerbegebiet Reutacker in Richtung Efringen-Kirchen seine Zentrale sowie das große Lager, das ständig gut 1000 E-Bikes von mehr als 20 renommierten Markenherstellern bereithält, sowie das Outlet mit günstigen Auslauf- und Vorführmodellen behalten. In den bisherigen Shop- und Werkstatt-Räumen am Entenkreisel realisierte Ekone mit dem Umzug ins nur wenige hundert Meter entfernte Binzener Gewerbegebiet eine Sortimentserweiterung – dort bietet man ab 4. Januar konventionelle Fahrräder (siehe folgende Seite).

Am neuen Standort in Binzen stehen Ekone im Erdgeschoss des Reforums 760 Quadratmeter zur Verfügung, dreimal so viel wie in Eimeldingen, sagt Prokurist Christoph Hagenberger. Betritt der Kunde die neuen Geschäftsräume, erreicht er vorbei an den Empfangs- und Kassenbereichen den mit Strahlern effektvoll ausgeleuchteten Verkaufs-, Präsentations- und Beratungsbereich mit rund 660 Quadratmetern Fläche. „Hier können wir deutlich mehr E-Bikes präsentieren als am bisherigen Standort“, sagt der Prokurist mit Vorfreude. Hagenberger weist auch auf die optimierte Beratungssituation hin, wenn er auf die Computer-Beratungsstationen zeigt. Ebensolche optimierten Beratungs- und Informationsmöglichkeiten bieten die großen Ergonomie-Wände, an denen von Sätteln, über Griffen und Lenkern bis hin zu Spezialteilen all das zu finden ist, was das E-Bike-Fahren komfortabler macht.