Binzen Neues Leben für alte Bauten

Über die gute Resonanz im Gemeinderat sei er positiv überrascht gewesen, berichtet Kahl im Nachgang zur Sitzung. Im Grundsatz habe das Thema überzeugt. Nun wolle er, die Unterstützung des Rats im Rücken, den eingeschlagenen Weg weitergehen. Durch einen Bericht im Architektenblatt war er auf dieses ausdrücklich für den ländlichen Raum konzipierte Projekt aufmerksam geworden. Er ging der Sache nach, besuchte die Gemeinde, sprach mit deren Bürgermeister Achim Beck und Fachleuten vom Denkmalamt und stieß so auf die Ausstellung, die zwar in erster Linie als Information für die Bürgerschaft gedacht ist, aber durchaus auch Anregung sein soll, es den Niedernhallern nachzutun. Auch wenn, wie Kahl einschränkend anmerkt, das Landesdenkmalamt in der Person von Landeskonservator Martin Hahn bereits angekündigt habe, nicht die gleichen materiellen und personellen Ressourcen bereitstellen zu können wie in der Gemeinde am Kocher. Da jedoch große Teil des historischen Ortskerns von Binzen im festgesetzten und jüngst erweiterten Sanierungsgebiet „Ochsenbrunnen“ liegen, biete es sich aus der Sicht Hahns auch aus fördertechnischen Erwägungen heraus an, hier ein Scheunenprojekt aufzulegen. Hahn habe dafür, so Kahl, „begrenzte Hilfestellung“ durch das Landesdenkmalamt zugesagt.