Binzen Nicht einfach, Jüngere zu gewinnen

Wir sind derzeit 32 Aktive und eine harmonische Gemeinschaft. Meinen Vorstandskollegen und mir war es immer wichtig, auch während der Pandemie den Kontakt zu den Sängern zu halten. So haben wir im Rahmen des Möglichen immer wieder etwas unternommen. Zum Beispiel haben wir uns im Freien beim Hinkelstein getroffen, ein paar Lieder gesungen, etwas gegessen und getrunken. Ein funktionierendes Gemeinschaftsleben ist wichtig – und das haben wir.

Frage: Viele Chöre sind überaltert. Wie sieht’s beim Binzener Männerchor aus?

Die Überalterung macht sich auch bei uns bemerkbar. Es gibt nicht mehr so viele Sänger, die unter 70 sind. Aber es ist – wie überall – nicht einfach, jüngere Leute für den Chorgesang zu gewinnen. Wir versuchen immer wieder, sangesfreudige Menschen davon zu überzeugen, wie schön es ist, in einem Chor zu singen. Singen vermittelt bekanntlich Lebensfreude. Und der beste Multiplikator ist immer noch der Sänger selbst. Ich erinnere mich noch gut an die Jahrtausendwende, als wir eine größere Werbeaktion mit großem Erfolg durchgeführt haben. 15 neue Sänger hatten sich damals uns angeschlossen. Als wir die Aktion acht Jahre später wiederholten, war die Resonanz gleich Null. Seither setzen wir verstärkt auf die Mund-Propaganda und die direkte Ansprache.

Frage: Woran liegt es, dass die klassischen Gesangvereine Nachwuchsprobleme haben?

Wenn ich das wüsste. Vor 20 Jahren schon wurden Klagelieder über fehlenden Nachwuchs angestimmt, doch es ging immer weiter. Deshalb bin ich trotz allem optimistisch, dass wir immer wieder mal den einen oder anderen Sänger oder Gastsänger hinzugewinnen und damit die Existenz des Chors auch in Zukunft sichern können.

Frage: Sind Sie im 180. Jahr des Vereinsbestehens zufrieden mit der Entwicklung?

Im Prinzip ja. Alle unsere Sänger sind mit Herzblut dabei, die Stimmung im Verein ist gut, und im Vorstand haben wir seit mehr als 20 Jahren eine personelle Konstanz. Und vor allem haben wir mit der Musikprofessorin Ibolya Barla eine ausgezeichnete Dirigentin. Sie ist ein Glücksfall für uns, alle Sänger kommen gern in die wöchentliche Probe am Montag. Aber wie gesagt, natürlich wäre es wünschenswert und schön, wenn wir noch ein paar neue Sänger, auch als Gast- oder Projektsänger, begrüßen könnten. Es geht in einem Chor aber nicht nur um Quantität, sondern auch um Qualität. Und die ist bei uns vorhanden.

Frage: Welches größere Projekt steht als nächstes an?

Am 12. November haben wir nach der langen, coronabedingten Pause wieder unser erstes großes Konzert. Zehn neue Lieder studieren wir dazu ein, das macht Spaß. Wir wollen den Besuchern ein vielfältiges, facettenreiches Konzert bieten. Aus unseren gelungenen jüngsten Gastauftritten bei anderen Vereinen schöpfen wir Kraft für Neues. Das Konzert, davon bin ich überzeugt, wird musikalisch etwas Besonderes zum 180. Geburtstag unseres Vereins. Ein sehr interessantes Programm mit umfangreicher Chorliteratur wartet auf die Besucher.

Weitere Informationen: www.eintracht-binzen.com