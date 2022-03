Binzen Nur der Fachmann packt’s richtig an

Grundsätzlich gilt: Für einen Sechs-Personen-Haushalt, in dem dreimal täglich umfangreich gekocht wird, sollten keine geschliffenen Parkettböden in bester Sortierung verlegt werden. Im Zweifelsfall, so Hofmann, würde er davon klar abraten. „In weniger extremen Situationen ist ein der Qualität entsprechender Parkettboden durchaus geeignet“, fügt der Experte hinzu.

Die richtige Reinigung und Unterhaltspflege – insbesondere in stark beanspruchten Räumen – ist für den Werterhalt solcher Böden oftmals entscheidend.

Es lohnt sich deshalb nach Ansicht des Fachmanns, einer solchen Entscheidung hohe Priorität einzuräumen, da die Auswahl des geeigneten Bodens bei der Raumgestaltung auch ein Ausdruck von Persönlichkeit und Charakter sei.

„Kompetente Beratung und der entsprechende Service sind das A und O unseres Hauses“, versichert Hofmann und verweist darauf, fachlich versierte Bodenleger aus der Region für die Verlegung von Fußböden „an der Hand“ zu haben.

Die Holzwarth GmbH handelt seit mehr als 50 Jahren mit Holz. Ursprünglich in Tiengen angesiedelt, befindet sich der Firmensitz seit etlichen Jahren in Waldshut. Mit gut 6000 Quadratmetern überdachter Lagerfläche und 15 000 Quadratmetern Freifläche gewährleistet das Unternehmen eine hohe Versorgungssicherheit, die von Kunden aus der ganzen südbadischen Region und dem benachbarten Ausland geschätzt wird. Als Holzring-Partner profitiere man zudem von weltweiten Marktbeobachtungen und Importen ohne Umwege, heißt es in einer Präsentation. Und: Seit 2014 ist die Firma Bestandteil der Unternehmensgruppe Jordan in Kassel.

Die Parkett-Lounge im Wohnpark Binzen ist besetzt von Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 18 Uhr.