Binzen Nur elf Prozent der Bürger wirken mit

Die vier Spitzenplätze belegten in absteigender Reihenfolge die Themen „Energieautonomie und Klimaschutz“ (36 %), Kinder- und Seniorenbetreuung (35 %), Dorfverschönerung (33,5 %) und „Landwirtschaft/Gärten“ (33 %). Etwas abgeschlagen gab es aber auch Interesse an „Sozialen Netzen/Lokalen Kooperationen“ (25 %), Lokalpolitik (20 %) sowie an der „lokalen Gewerbeentwicklung und Direktvermarktung“ (16 %).

Drei weitere Fragen betrafen die Partizipation, also die Mitwirkung an der Entwicklung vor Ort. Die Einwohner wurden zunächst danach gefragt, ob sie sich in Binzen zur Mitwirkung an der lokalen Entwicklung eingeladen fühlen. 52 Prozent der Teilnehmer beantworteten diese Frage mit Ja, 43 Prozent verneinten, während knapp fünf Prozent tatsächlich benannten, was ihnen dafür fehlt.

Dass die Mitwirkung und Beteiligung an den Geschehnissen vor Ort wichtig für die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung ist, bestreitet kaum jemand. 88 Prozent der Teilnehmer stimmten dieser Aussage zu.

Dennoch werden offenbar die wenigsten in dieser Hinsicht aktiv. 40 Prozent sagten aus, sich nie an Entwicklungsprozessen in der Gemeinde zu beteiligen, 36 Prozent gaben an, dies selten zu tun. „Manchmal“ antworteten 21,5 Prozent der Befragten, und nur knapp zwei Prozent erklärten, in dieser Hinsicht „oft“ aktiv zu werden.

Die Diskrepanz zwischen dem Erkennen der Sinnhaftigkeit und dem tatsächlichen Tätigwerden ist auch bei der Partizipation möglicherweise zu einem großen Teil dem Zeitmangel geschuldet.