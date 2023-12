Binzen: Planer will Verkehr bremsen

Der Planer rät zu schmalen Querschnitten

Variante 3 sieht dann zusätzlich noch eine Markierung mit schmalen Strichen an beiden Fahrbahnrändern vor, um den Straßenquerschnitt zu verkleinern. „Schmale Straßen sind sicher“, so Petry. Sinnvoll wäre es auch, so der Verkehrsplaner, die Fläche auf der Insel in der Mitte der Straße zu verdoppeln, um pulkartigen Schülerradverkehr besser bewältigen zu können. Martin Weckerle wies darauf hin, dass es am Kreisel sehr dunkel sei. Wenn es nun auch glatt sei, bestehe die Gefahr, an der Furt in den Gegenverkehr zu rutschen.