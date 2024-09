Binzen: Post will Standort halten

Die Nachricht von der Schließung der Postagentur Kalchschmidt in Binzen hat in der Bevölkerung Sorge um die flächendeckende Versorgung mit Postdienstleistungen ausgelöst. Pressesprecher Marc Mombauer von der DHL Group schreibt dazu in einer Stellungnahme auf Anfrage unserer Zeitung: „Wir werden auf jeden Fall weiterhin einen Standort in Binzen betreiben. Dazu befindet sich unsere Vertriebsleitung derzeit in Gesprächen mit potenziellen Partnern. Die nächsten Dienstleistungen stehen am Dreispitz 6 in Binzen oder im Rebacker in Eimeldingen zur Verfügung.“ Auch online seien Informationen zu Briefkästen oder Filialen verfügbar, heißt es. Binzens Bürgermeister Andreas Schneucker sagt auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Post die Gemeinde kontaktiert habe mit der Bitte, bei der Suche nach geeigneten Räumen zu helfen. Die Verwaltung habe daraufhin Kontakt mit drei potenziell geeigneten Eigentümern aufgenommen und sie auf den Bedarf des Logistikers hingewiesen. Was dabei herausgekommen sei, sei ihm nicht bekannt. „Wir wünschen uns natürlich lieber einen zentralen Standort wie in der Hauptstraße“, erläutert Schneucker. Aus Kontakten mit Andreas Kalchschmidt sei ihm zu Ohren gekommen, dass das Agenturgeschäft mit der Post AG auch immer schwieriger geworden sei.