Binzen Praktika lassen sich nicht ersetzen

Kein Schüler soll abgehängt werden

Stöcker und Weiß ergänzten, dass digitale Unterrichtsangebote der Schulen in der Pandemiezeit entweder sehr gut oder eben nicht gut gewesen seien, damit zeige sich auch ein sehr unterschiedlicher Wissenstand bei den Schülern, den man jetzt nicht in vier Wochen bis zu den Ferien mit wieder geöffneten Schulen aufholen könne. Viele Schüler „deren Eltern keine Zeit oder nicht das Wissen hatten, zu helfen und auch viele Kinder mit Migrationshintergrund sind auf der Strecke geblieben“, sagte Stöcker. „Wie kann man den Lernstoff aufholen? Wir brauchen da Außenimpulse für viele Schüler“, denn man könne es sich als Gesellschaft nicht leisten, dass potenzielle Auszubildende keine Chancen sehen, war sich die Bundestagskandidatin sicher. Ganz wichtig ist für Stöcker in diesem Zusammenhang auch eine finanzielle Aufstockung von Bundes- und Landesseite her für die mobile Jugendarbeit, so dass weniger junge Leute unter die Räder kommen. „Wir müssen schauen, dass wir die Jugendlichen durch Ansprache abholen, etwa dort, wo sie sich in einer Gemeinde untereinander treffen“, sagte Stöcker.