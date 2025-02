Binzen: Professioneller Sicherheitsdienst entlastet die Dorffest-Vereine in Binzen

In der jüngsten Sitzung des Binzener Gemeinderats sei darüber debattiert worden. „Die Festbesucher und die Vereine fühlen sich sicherer, wenn ein Sicherheitsdienst über das Gelände zieht“, sagt Bieber. Die Aufgabe des Sicherheitsdiensts sei es nicht nur, Konflikte auf dem Dorffest zu schlichten, er kontrolliere auch Taschen. Damit solle verhindert werden, dass Festbesucher ihre Getränke mit zum Fest nehmen und dort konsumieren.

Gedanke des Dorffestes sei es, dass die Besucher ihre Getränke an den Ständen kaufen. Für die Vereine sei die Veranstaltung eine wichtige Einnahmequelle. „Von Mitgliedsbeiträgen allein kann ein Verein heute nicht mehr existieren“, sagt Bieber. Er wies darauf hin, dass der Sicherheitsdienst nur auf dem Festgelände für Sicherheit sorge. Außerhalb des Areals davon sei die Polizei zuständig für die Sicherheit der Bürger. Ziel der Festgemeinschaft müsse es sein, so Bieber, mehr Vereine für eine Teilnahme an der seit 1976 existierenden alljährlichen Binzener Veranstaltung zu gewinnen. Bisher wirten zehn Vereine am Dorffest.