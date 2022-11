Binzen Radverkehrsführung zu gefährlich

Baukosten betragen 807 000 Euro

„Ich habe Bedenken, dass ungeübte Radfahrer sich schwertun, sich mit dem Verkehr auf einer Fläche zu bewegen“, begründete Kahl seine Ablehnung. Derzeit fädeln Radfahrer vor dem Gasthof Schwanen in den fließenden Verkehr ein. Die Ampel beim Antiquitätenladen ermöglicht einen sicheren Wechsel der Straßenseite.

Das Landratsamt Lörrach hält die vom RP geplante Radverkehrsführung am Kreisel in der Praxis für bewährt. Drei Monate nach Fertigstellung soll der Verkehrsfluss von Radfahrern und Autofahrern am Kreisel evaluiert werden.

Bürgermeister Andreas Schneucker kündigte an, die Anzahl der Auto- und Fahrradfahrer am Knoten messen zu wollen. Denn die vom RP vorgeschlagene Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn wird mit einer Knotenbelastung von unter 15 000 Kraftfahrzeugen (Kfz) pro 24 Stunden (h) empfohlen. Er sei überzeugt, dass mehr Autos in der Zeit dort unterwegs sind. Ab etwa 15 000 Kfz/24h erfolgt die Führung des Radverkehrs auf Radwegen.

Die Baukosten betragen etwa 807 000 Euro. Zwei Drittel der Kosten übernimmt das Land. Die Blauenstraße wird bei der Kostenberechnung nicht berücksichtigt, sondern nur die Hauptstraße, die L 134 (Landesstraßen) und die Straße „Am Sportplatz“ (Gemeindestraße).