Binzen Radweg schlecht ausgeschildert

Binzen (dab). Ina Koska wies in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats darauf hin, dass die Beschilderung des Radwegs in Richtung Fischingen lückenhaft und missverständlich sei. „Das ist schlecht, nach all den Jahren, in denen wir für mehr Akzeptanz des Radwegs gekämpft haben“, meinte sie und plädierte für eine deutlichere Kennzeichnung.

Bürgermeister Andreas Schneucker griff das Anliegen auf, das umso dringlicher sei, da auf der für Radfahrer gefährlichen Verbindungsstraße zwischen Binzen und Fischingen viel zu schnell gefahren werde, und die Straße zudem auch noch zu schmal sei. Denkbar sei etwa auch die Anbringung von Radmarkierungen, ergänzte er.