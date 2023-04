Binzen Regenwasserbehandlungsanlage ist „alternativlos“

Für eine solche gab am Donnerstag der Abwasserverband „Unteres Kandertal“ mit Sitz in Binzen ein „positives Stimmungsbild“ ab, wie der Verbandsvorsitzende Oliver Friebolin, zugleich Eimeldinger Bürgermeister, festhielt. Ingenieur Adolf Himmelsbach vom Müllheimer Ingenieurbüro Himmelsbach und Reichert erhielt den Auftrag, bis zur Leistungsphase drei das Projekt zu planen.

Möglichkeiten ausgelotet

Bisher habe man drei Varianten für einen Staukanal durchdacht: Bei Variante eins sei es um einen Staukanal zwischen den Gleisen der Kandertalbahn und dem Betriebsgelände der Straßenmeisterei gegangen. Hier sei das Problem, dass die Kandertalbahn Holz verlädt und auf dem Gelände mit „Verkehrslasten“ zu rechnen ist. Die Verlagerung des Kanals auf die Ortsseite sei wegen der ehemaligen Deponiefläche problematisch. Diese müsse ausgeräumt werden. Wegen dem dichten Boden gebe es erhebliche Grundwasserprobleme. Der Boden müsse kostenintensiv durchstochen werden. Die dritte Variante eines Kanals Richtung Süden scheitere an dem dafür notwendigen Grunderwerb, ein Eigentümer weigere sich Gelände zu verkaufen, so der Planungsingenieur. Nach derzeitigem Stand sei die einzige Lösung ein Überlaufbecken, so Himmelsbach. Es würde sich auf dem Grundstück der Gemeinde Wollbach-Kandern befinden. Energetisch sei es jedoch aufwendiger als der Kanal. Und um es zu erreichen, müsse man über das Gelände der Kandertalbahn.