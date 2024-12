Binzen: Regionale Erzeuger und Aussteller erfreuen Besucher mit reizvollen Ideen

Das liebenswerte Engeli vor rotem Hintergrund gehört in der Grenzecke zur Adventszeit einfach dazu. Schon die Eröffnung am Freitag durch Binzens Bürgermeister Andreas Schneucker war sehr stimmungsvoll. „Und die Besucherresonanz war von Beginn an sehr gut“, berichtet Rudolf Kohlbrenner, Geschäftsführer des Wohnparks, der die komplette Infrastruktur zur Verfügung stellt. Auch an den zwei Folgetagen riss der Zustrom nie ab – trotz teilweise regnerischen Wetters. Von Besuchern sowie den 68 Ausstellern habe sie „nur begeisterte Rückmeldungen“ erhalten, zieht auch Cornelia Claas eine rundum positive Bilanz. Die Rahmenbedingungen seien „einfach perfekt“. „An kleinen Stellschrauben kann man immer drehen“, findet dagegen der Wohnpark-Geschäftsführer. Wie Claas, legt auch er auf stimmige Details großen Wert. So erstrahlen selbst die Mülltonnen in „Engelimärtrot“.