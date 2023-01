Binzen Reise über die Gipfel der Klavierliteratur

Er ist ein Techniker am Klavier mit hohem spieltechnischem Niveau, der diese Sonate makellos mit kristallklarem Ton und klarstem Anschlag realisierte, trotz des schweren Anschlags, den die Gastpianisten diesem Instrument nachsagen.

Beethovens virtuose Sonate war nicht Lebedevs einziger heißer Einsatz bei kaltem Wetter und kühler Raumtemperatur im Rathaussaal. Er konnte das noch toppen mit Liszts grandioser h-Moll-Sonate, einem Musikdrama auf dem Klavier, für dessen weite Bögen Lebedev den langen Atem hatte.

Sein Liszt hinterließ einen überwältigenden Eindruck auf die diesmal wohl wegen einer Parallelveranstaltung in der Laurentiuskirche kleinere Runde. Und das, obwohl er nicht effektheischerisch spielte, sondern unaffektiert und unaufgeregt, sogar das Fugato (aber passgenau) und die Stretta am Schluss (mit stählernen Fingern und geölten Handgelenken).

Es war eine sehr schwungvoll-virtuose Deutung, die er da hinlegte, mit einer Hell-Dunkel-Kontrastdramaturgie. Bei allen Hammerschlägen, Akkordbrechungen, Doppeloktaven, Bassostinato und dem immer wiederkehrenden Grandioso-Thema hatte sich Lebedev soweit unter Kontrolle, dass er die lyrische Kantilene bei Liszt berücksichtigen konnte.

Lyrischer Auftakt mit Chopin

Lyrisch war auch der Auftakt mit vier Mazurken op. 68 von Chopin, darunter der schmerzlichen in f-Moll, Chopins letzter Komposition überhaupt. Die Poesie des traurigen Polen lag bei Lebedev auch in guten Händen. Dank seiner Anschlagskultur bekamen die jugendlichen, noch vom Tanz inspirierten, aber auch die harmonisch verschleierten späten Mazurken Kontur. In einer von zwei Zugaben schlug er den Bogen zum Konzertanfang mit der allerersten Mazurka, die Chopin als 20-Jähriger komponierte. Mit einem Satz aus einer Haydn-Sonate, der wie ein Theaterstück daherkommt, erinnerte er an das wechselhafte Wetter bei der Zugfahrt. Ein bravouröses Klavierrecital in intimer Salonatmosphäre.