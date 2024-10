Binzen/Rümmingen: Defekte Heizung: Gottesdienste im Gemeindehaus

Geht es nach den Farbcodes der Gebäudeunterhaltung, die die evangelische Kirche mit Blick auf schrumpfende Finanzen aufgestellt hat, hat das Gemeindehaus in Binzen die schlechtesten Karten, denn es hat eine „rote“ Bewertung erhalten. „Gelb“ sind die Kirche in Binzen und das Gemeindehaus in Rümmingen, „grün“ ist die Kirche Rümmingen.

Endgültige Beschlüsse sind noch nicht gefallen. Der Anschluss der Binzener Gebäude an ein dezentrales Wärmenetz mit entsprechenden nachhaltigen Energiequellen wäre eine zukunftsfähige Option. Bis 2040 müssen alle Gebäude der evangelischen Landeskirche klimaneutral sein.

Ansonsten sei die Kirchengemeinde gut aufgestellt, die Arbeit laufe ansprechend in den verschiedenen Gruppen. Künftig soll es als neues Angebot einen Gottesdienst am Sonntagabend (17 Uhr) statt am Samstag geben. Dieser wird einmal im Monat stattfinden.