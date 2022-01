Binzen Schon 5000 Menschen in Binzen geimpft

Folgende weitere Impfaktionen sind im Februar und März 2022 in der Binzener Gemeindehalle durch die Gemeinden des GVV Vorderes Kandertal geplant: am Montag, 7. Februar, am Montag, 21. Februar, am Montag, 7. März, und am Montag, 21. März, jeweils in der Zeit von 14 bis 19.30 Uhr. Die Anmeldung für die Termine ist möglich unter www.loerrach-landkreis.de/impfen für die Termine von 15 bis 19.30 Uhr oder exklusiv für die Bürger des Gemeindeverwaltungsverbands Vorderes Kandertal ab zwölf Jahren für die Termine von 14 bis 15 Uhr auch telefonisch unter der Telefonnummer 07621/6608-0.

Ohne vorherige Terminvereinbarung ist eine Impfung in der Gemeindehalle Binzen leider nicht möglich, so der Verbandsgeschäftsführer Dominik Kiesewetter in einer Mitteilung.

Impfung nur mit Anmeldung möglich

Die Impfaktion richtet sich an alle Personen ab zwölf Jahren. Unter 16-Jährige müssen von einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Es werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen verabreicht.

Personen unter 30 Jahren erhalten den Impfstoff von Biontech/Pfizer und Personen über 30 Jahre den Impfstoff des Herstellers Moderna. Eine Wahl des Impfstoffs ist ausgeschlossen. Bei Nachfragen können sich die Bürger per E-Mail unter corona@gvv-binzen.de an den Gemeindeverwaltungsverband wenden, heißt es in der Mitteilung des Gemeindeverwaltungsverbands.