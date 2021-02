Binzen Schulungen für das Personal

Die Diskussion um die Öffnung von Schulen und Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg rückt die Sicherheit von Lehrern und Erzieherinnen erneut verstärkt in den Blickpunkt. Dem Personal stehen zunächst bis zum 31. März pro Woche zwei anlasslose Testoptionen zu, für die das Land die Kosten übernimmt. Die Tests sollen in Arztpraxen oder Apotheken durchgeführt werden.

„Zu wenig pragmatisch für ländliche Strukturen“, fand GVV-Geschäftsführer Dominik Kiesewetter und organisierte in Abstimmung mit den Trägern der Einrichtungen mit dem Kreisverband des DRK Lörrach zwei Schulungstermine für das Personal, das danach befähigt ist, die Antigenschnelltests selbst durchzuführen. Dies betrifft alle Kindertagesstätten sowie die Grundschule Vorderes Kandertal. Den Mitarbeiter steht es somit frei, sich direkt in der Einrichtung zu testen oder das Angebot des Landes in Anspruch zu nehmen.