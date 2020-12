Binzen Skulptur mit Ort verbunden

Bombsch sieht in dem Vorhaben darüber hinaus einen Eingriff in sein geistiges Eigentum, da das Kunstwerk durch eine Versetzung in einen anderen Sachzusammenhang gestellt werde. „Sofern ein Werk gezielt in Korrespondenz zum Aufstellungsort konstruiert und konzipiert wurde, konkretisiert erst das Zusammenspiel von Werkstück und Standort die persönliche geistige Schöpfung“, betont der Dreispitz-Künstler. „Ein solches Werk kann seine spezifische Aussagekraft nur in dem speziell ausgewählten Umfeld entfalten, so dass dieses Umfeld Teil des Werkes wird.“ Eine Versetzung würde damit zwangsläufig zu einer Veränderung des vom Urheber geschaffenen geistig-ästhetischen Gesamteindrucks führen.

„Das Kunstwerk bezieht sich auf den Punkt, wo die drei Wege zusammenstoßen – nämlich in der Mitte des Kreisverkehrs. Somit ist das Kunstwerk ursächlich mit dem Ort, an dem es heute steht, verbunden und deshalb losgelöst von diesem Ort nicht denkbar“, so das Fazit des Künstlers.