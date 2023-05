Das zehnjährige Bestehen der Binzener Konzertreihe „Klassik bewegt“ wird am Sonntag, 25. Juni, 16 Uhr, mit einem Sofakonzert im Wohnpark Binzen, Konrad-Zuse-Straße 6, gefeiert. Das Konzert richtet sich an Klassikfreunde jeden Alters sowie an Familien mit Kindern, heißt es in der Ankündigung.