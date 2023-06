Der Aufenthalt in und die Beschäftigung mit der Natur ist für Kinder sehr wichtig und lehrreich. Daher wurde im Jahr 2020 von der Gemeinde ein Grundstück zwischen den Reben erworben, das im Jahr darauf von Kinderschule, Eltern und dem Werkhof der Gemeinde liebevoll für eine kindgerechte Nutzung hergerichtet wurde. Der Naturgarten in den Reben ist zu einem „echten Idyll“ und festem Bestandteil des Alltagslebens der Kindertagesstätte geworden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.