Um das Stadtradeln in Binzen zu einem gemeinsamen Erlebnis zu machen, startet die Gemeinde am Samstag, 22. Juni, mit einer Radtour, die in die Schweiz führen wird, in die diesjährige Aktion, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Binzen. Die Teilnehmer der einfachen, etwa 40 Kilometer langen Tour, werden unter anderem von Bürgermeister Andreas Schneucker begleitet. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Rathausplatz in Binzen. Mitzubringen sind Helm und Verpflegung, heißt es in der Mitteilung. Ein verkehrstaugliches Fahrrad wird vorausgesetzt. Um Anmeldung per E-Mail an c.riesterer@binzen.de wird gebeten. Die Gemeinde möchte das Ergebnis des Vorjahres steigern.