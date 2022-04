Binzen Frühlingskonzert am Ostermontag

Frage: Üben Sie heute auch noch viel Trompete?

Ich übe jeden Tag. Das geht bei diesem Instrument nicht anders, da ein Blasinstrument es einem nicht verzeiht, wenn man es nicht regelmäßig in die Hand nimmt. Im Gegensatz zu den früheren Zeiten haben sich allerdings Inhalte, Art und Intervalle des Übens verändert, wobei dies auch davon abhängig ist, wie viele Konzerte anstehen.

Frage: Was erwartet die Zuhörer am Ostermontag in Binzen?

Das Konzert wurde leider einmal bereits verschoben. Daher behalten gekauften Tickets ihre Gültigkeit. Statt dem ursprünglich geplanten Weihnachtskonzert haben wir ein beschwingtes Frühlingsprogramm vorbereitet. Unsere Zuhörer erwartet ein buntes Kaleidoskop aus Klassik, Operette und Pop. Die Sopranistin Eva Lind, der Tenor Ilja Martin, der musikalische Leiter und Pianist Florian Schäfer und ich, wir werden gemeinsam durchs Programm führen und dieses auch miteinander gestalten.

Frage: Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, die Trompete zu Ihrem Beruf zu machen?

Ja, natürlich. Ich habe ja schon mit knapp zehn Jahren angefangen, Trompete zu erlernen. Nach den ersten Erfolgen hat sich diese Frage immer wieder gestellt. Letztlich habe ich mich aber immer schon auch für viele andere Dinge wie etwa Finanzen, Wirtschaft, Tourismus, Sport interessiert. Daher lebe ich nicht nur von der Musik, was sich gerade auch während der Pandemie als gute Entscheidung erwiesen hat.

Weitere Informationen: Das Konzert beginnt am Ostermontag, 18. April, um 16 Uhr in der Gemeindehalle Binzen. Die Karten kosten 29 Euro im Vorverkauf und sind nummeriert. Vorverkauf im Hieber-Markt in Binzen, bei Toto Lotto Barlic in Binzen und über die Tickethotline 07621/49444. Der Erlös des Konzerts wird dem Lions-Club Schliengen für soziale Zwecke in der Region gespendet.