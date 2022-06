Binzen Stolz auf durchweg erfolgreiche Fußball-Saison

Rückblick

Sportleiter Matthias Tschöpp konnte von herausragenden sportlichen Leistungen berichten. Die erste Mannschaft wurde mit 17 Punkten Vorsprung Meister in der Kreisliga A und somit ist ihr nach 35 Jahren wieder der Aufstieg in die Bezirksliga gelungen. Die zweite Mannschaft wurde in der Kreisliga C Meister und steigt nun in die Kreisliga B auf, wo vor vier Jahren noch die erste Mannschaft spielte. Selbst die dritte Mannschaft konnte mit dem fünften Tabellenplatz noch eine beachtliche Leistung aufweisen. Auch die Spielgemeinschaft der TUS-Frauen mit der SG Efringen-Kirchen/SV Istein als „SG Rebland“ war von Anfang an von Erfolg gekrönt. Sie gewannen souverän den Bezirkspokal in Erzingen und belegten in der Bezirksliga den zweiten Platz. Alle diese Erfolge wurden in einer würdigen Meisterschaftsfeier am letzten Spieltag gefeiert.