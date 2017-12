Binzen Symphonien aus Klassik und Film

Als musikalischen Höhepunkt, als Dank an alle Mitglieder und Unterstützer sowie zum Abschluss eines ereignisreichen Vereinsjahrs bot der Musikverein Binzen mit seiner vorweihnachtlichen Jahresfeier den über 300 Gästen in der Gemeindehalle einen klangvollen und melodischen Konzertabend.

Von Joachim Pinkawa

Binzen. Unter dem Motto „Kaiser und Könige“ hatte Dirigent Stephan Jourdan ein Konzertprogramm zusammengestellt, mit dem das Aktivorchester unter seiner Leitung die vielfältigen Facetten der Blasmusik widerspiegeln und eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte. Die 47 Musiker, längst in der Region bekannt für hochkarätige Vorträge auf anspruchsvollem Niveau, verzauberten das Publikum mit einem Hörgenuss aus abwechslungsreichen Melodien.

Mit Kompositionen von Georg Friedrich Händel, Freddy Mercury, Carl Witt-rock und anderen Größen sowie Musikstücken wie „Hadrian’s Wall“ (Robert W. Smith), der „Feuerwerksmusik“ (Händel), „The Baron of Dedem“ und „The Legend of the Amber Room“ (Der Mythos des Bernsteinzimmers) präsentierte das Orchester als „symphonische Gedichte“ ausgesprochen klangvoll musikalisches Schaffen in Klassik und Filmmusik.

„Bohemian Rhapsody“ (Queen) als symphonische Rockmusik begeisterte die Zuhörer nach der Pause ebenso wie die Filmmusik aus „Game of Thrones“, oder „Into the West“ aus „Herr der Ringe“. Mit „King of Swing“ im Bigband-Sound brachte das Bläser-Orchester die Halle zum Schwingen, während „Elisabeth“ (Das Musical) den Abschluss krönte. Allerdings ließ der tosende Applaus des Publikums das Orchester erst nach weiteren drei Zugaben von der Bühne.

Durch das Programm führte Letizia Kalchschmidt. Sie gab zu den jeweiligen Musikstücken Hintergrundinformationen. Weitere Informationen zum Programm, der präsentierten Musik und zum vergangenen Vereinsjahr stellte der Musikverein darüber hinaus in seiner 51 Seiten umfassenden Broschüre anschaulich zur Verfügung. Für Getränke und kulinarische Genüsse sorgten mit perfektem Service wieder Mitglieder des Musikvereins Wollbach. Zuspruch beim Publikum fand ebenfalls die alljährliche Tombola mit attraktiven Preisen.

Unter Hinweis auf die zahlreichen Aktivitäten während des Binzener Jubiläumsjahrs hat der Musikverein mit seiner Jahresfeier dem musikalischen Schaffensjahr die Krone aufgesetzt und steuert in ausgezeichneter Verfassung auf das eigene 150-Jahre-Jubiläum 2019 zu.

Ehrungen

Zu Beginn des Konzerts hatte das Orchester mit „Kaiserin Sissi“ einen Ehrungsmarsch gespielt, dem eine Reihe Ehrungen vorangingen. Vorsitzender Andreas Kalchschmidt ehrte zunächst mit dem Leistungsabzeichen in Silber des Blasmusikverbandes Amelie Ponnelle (Querflöte), Jule Burger (Klarinette) sowie Linda Burger, Lina Wasner und Justian Müller (alle Trompete). Für 30-jährige Passiv-Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Rolf Itzin, Markus Bürgin und Mario Nehrke. Der Präsident des Alemannischen Musikverbandes, Peter Hässler, konnte Thomas Mundel mit der silbernen Verbandsehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft im Blasmusikverein und Jürgen Matt mit der silbernen Verdienstehrennadel für 25-jährige Tätigkeit im Vorstand auszeichnen. Gerd Pfündlin wurde von Kalchschmidt und Hässler gemeinsam für seine 50-jährige aktive Mitgliedschaft im Musikverein Binzen mit einer Laudatio und der großen goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.