Binzen TAM-Team gastiert in Binzen

Zur Handlung des Stücks heißt es in der Ankündigung: Es hätte eine wunderschöne Geburtstags-Party werden können, wenn Wilfried, der Jubilar, nicht so ein Ekelpaket wäre. Wenn Helga, seine Frau, nicht mit all ihren gut gemeinten Versuchen scheiterte, das immer rissigere Familien-Idyll zu kitten. Wenn Schwägerin Eva nicht mit Wonne ihre Finger in jede Wunde legte. Wenn nicht Schwager Hans-Uwe so entsetzlich tollpatschig wäre, und wenn nicht zu später Stunde auch noch die selbstsüchtige, in Amerika lebende Schwägerin Rosi aufkreuzen und die mühsam aufrecht erhaltene Harmonie vollends ruinieren würde.

Weitere Informationen: Der Kartenvorverkauf startet ab dem 1. September. Tickets können bei der Kupferschmiede Kalchschmidt beziehungsweise Post und im Bürgermeisteramt Binzen erworben werden. Im Vorverkauf kostet eine Karte 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr, die Türen der Gemeindehalle öffnen bereits um 18 Uhr. Für die Bewirtung sorgt der Förderverein..