Binzen Tanz, Spaß und viel Gelächter

Bereits im Oktober treffen sich die aktiven Mitglieder der drei Binzener Cliquen, die Häx vo Binze, die Chirsi und die Schdrauchöpf, um das Programm vorzubereiten. Anders als in manchen anderen Zünften mischen sich die Aktiven der drei Cliquen dabei auch, so wie beim Kindertanz. „Wie der Namen schon sagt, sollten hier eigentlich Kinder tanzen. Aber wir dachten, wir machen einfach einen lustigen Spaßtanz daraus“, lachen die fünf Tänzerinnen. Sie sind von den Chirsi und den Schdrauchöpf, zum Teil in die Clique reingeboren oder durch Freunde dazugekommen. „Das Beste ist die Gemeinschaft“, sagt Julia Preß. „Wir kannten uns vorher gar nicht, aber durch das Einüben des Tanzes verstehen wir uns jetzt richtig gut.“