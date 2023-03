Binzen Tausende von Kinderkleidern

Letzteres galt etwa für eine Mama, welche die Pracht und Fülle der „ersten sieben rosa Jahre“ ihres Töchterleins vor sich aufgestapelt hatte. An anderen Ständen zeigte sich hauptsächlich die Farbpalette blau, grau und grün, was auf männliches Nachwuchsglück hinwies. An diesem Tag gab es in der Binzener Halle wohl nichts, was es nicht gab: Es gab sogar Mütter, deren Babys noch keine vier Wochen alt waren.

Von der Korbwiege bis zum Plüschdino

Weitere Hingucker, allerdings in Gestalt von Sachgut, waren schöne alte Korbwiegen, Bodenschaukeln als Plüsch-Dino kreiert und andere Verkaufsschlager mehr. Hundertfach wurden Kleider, Röcke, Pullis und Hosen angeboten. In die Tausende dürfte die Zahl der T-Shirts und Socken gegangen sein, die hier feilgeboten wurden.