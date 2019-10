Binzen Tolle Preise für eifrige Radler und Entenbesitzer

Unter den Radlern, die nachweislich mindestens drei Hieber-Märkte an der Strecke angefahren hatten, wurden 40 Sachpreise verlost. Besondere Präsente gingen an den Radsportverein Haltingen als die größte teilnehmende Gruppe mit zehn Fahrern, an den jüngsten Teilnehmer, Tobias Licht aus Schopfheim, und die älteste Teilnehmerin, Gerda Böhler aus Lörrach.

Unter allen 1000 Tour-Teilnehmern war als Hauptpreis ein Smart-TV verlost worden. Dieses ging an Veronika Hölderle aus Badenweiler. Platz zwei und drei, ein hochwertiges Faltrad, gingen an Sandra Probst aus Grenzach-Wyhlen und Peter Kraus aus Lörrach. Den aus Anlass von 20 Jahren Tour de Hieber ausgelobten Jubiläumspreis konnte Corinna Wiessner aus Riehen entgegennehmen.

Zum Abschluss der Tour de Hieber gab es auch wieder eine die Entenregatta. Am frühen Abend waren 1000 gelbe Enten auf der Kander in Richtung Kanderbrücke beim Hieber-Markt geschwommen. Für die „Entenbesitzer“ ging es dabei um Einkaufsgutscheine. Die Gewinnerin (3000 Euro) mit Ente Nummer 3616, Sylvia Kottusch, nahm den in einen Geschenkkorb verpackten Preis von Jörg Hieber entgegen.

Mit der Tour de Hieber als Event und der Verlosung der vielen Preise, so betonten Hieber und Pabst abschließend, wolle man den Kunden und Gästen etwas von deren ins Unternehmen gesetzte Vertrauen zurückgeben.