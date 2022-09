Binzen Tour de Hieber wieder in Binzen am Start

Bereits zum 21. Mal findet der Fahrradparcours am Sonntag, 2. Oktober, statt. Start ist um 10 Uhr mit der Abfahrt zur Radroute auf dem Parkplatz beim Hieber-Markt und Unternehmenshauptsitz in Binzen.

Die Tour führt von Binzen zu den Hieber-Standorten in Kandern, Schopfheim, Nollingen, Grenzach, Lörrach, Weil am Rhein zurück nach Binzen. Die Anmeldung zur Tour ist in allen Hieber-Märkten möglich, auch an denen im nördlichen Einzugsgebiet, etwa in Schliengen, Müllheim, Niederweiler und Bad Krozingen. Wer sich an den Stempelstationen mindestens drei Stempel als Beleg für die Teilnahme abholt, nimmt an der Verlosung vieler Preise teil.