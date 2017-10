Binzen Treffen und besinnen im Advent

Von Saskia Scherer

Noch knapp zwei Monate, dann ist Weihnachten. Zunächst geht am 1. Dezember aber die Adventsfensteröffnung in Binzen in eine neue Runde. Interessierte können sich jetzt anmelden.

Binzen. Jeden Abend um 18 Uhr soll im Dezember ein Fenster, das bis zu diesem Zeitpunkt noch verhüllt ist, feierlich geöffnet werden. Dahinter können sich dann etwa Kerzen, Lichterketten, Kunstschnee oder Krippen verbergen – in der Gestaltung sind die Hausherren völlig frei. Allerdings sollte die jeweilige Türchenzahl zu sehen sein und das Fenster in Richtung Straße zeigen. Auch musikalische Umrahmung ist möglich – oder eine kleine Bewirtung, beispielsweise mit Glühwein und Plätzchen.

„Ich bin überrascht, wie gut die Aktion angenommen wurde“, freute sich Initiatorin Carolin Lefferts im Rahmen eines Pressegesprächs. Einige Termine seien sogar schon vergeben. Falls sich mehr Leute melden, als es Plätze gibt, soll es aber eine Art Warteliste geben. „Damit jemand einspringen kann, falls einer kurzfristig absagt.“

Auch die Gemeinde Binzen wird sich wieder beteiligen, versprach Bürgermeister Andreas Schneucker. Voraussichtlich wird am 7. Dezember am Rathaus ein Fenster geöffnet. Lefferts übernimmt wie immer den 1. Dezember und macht damit den Auftakt für den besonderen Adventskalender. „So können die Menschen auch erst einmal schauen und sich Anregungen holen“, meinte Lefferts.

„Es soll aber auf keinen Fall ein Wettbewerb werden“, ergänzte der Bürgermeister. „Die Aktion lebt ja davon, dass alle Teilnehmer ihre individuellen Ideen umsetzen.“ Außerdem gehe es einfach um das Zusammentreffen und Besinnen. Man begegne oft Leuten, die man sonst selten sieht, erklärte Schneucker. „Quasi Kommunikation im Advent“, ergänzte die Initiatorin. Wie immer soll es eine bunte Mischung geben, auch, was die Standorte angeht. Neben Einzelpersonen und Familien können sich Geschäfte und Vereine beteiligen.

Bei ihrer Premiere im Jahr 2015 wurden die Adventsfenster nur im Gebiet „Lochacker“ geöffnet, vergangenes Jahr weitete Lefferts das Ganze auf den kompletten Ort aus – eben weil die Aktion so gut ankam.

n Anmeldungen für die Binzener Adventsfensteröffnung sind bei Carolin Lefferts unter Tel. 07621/73385 oder per E-Mail an caro.lefferts@gmail.com möglich. Lefferts koordiniert die Vergabe, die Reihenfolge der Häuser wird anschließend öffentlich bekanntgegeben.