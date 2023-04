Binzen Ukraine: Helfen, wo es am Nötigsten fehlt

Rosinen-Initiative

Die Idee zum Helfen kam für die Inhaber des Stapflehus über die „Rosinen-Initiative“ von Olga und Wladimir Skripnik zustande. „Ich habe mit Olga Skripnik Kontakt aufgenommen, so kam die Aktion zustande“, sagt Krumm. Die beiden betreiben eigentlich ein Palettenunternehmen in der Nähe von Lemberg. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 schicken sie, ausgehend von den Anfragen des Volunteering and Help Centers in Lemberg und des Chervonograd Shtab und gemeinsam mit deutschen Helfern, von Karlsruhe aus Hilfstransporte in die Ukraine. Mit gesammelten Geldspenden wird bedarfsorientiert bei Großhändlern eingekauft und vorausschauend in die Ukraine transportiert, heißt es auf der Internetseite der Initiative. So fanden bis April vergangenen Jahres im Schnitt 20 Lastwagen wöchentlich ihren Weg in die Verteilungslager in der Ukraine. Seitdem sind es etwa sechs Laster in der Woche. Um diese Mittel und den Transport fortlaufend zu finanzieren, sei man weiter auf Spenden angewiesen.

Drei Wochen lang hat Renate Krumm sich um die Hilfsaktion gekümmert. Auch bei der Kleiderspendeaktion in Efringen-Kirchen hat sie bereits tatkräftig mitgeholfen.