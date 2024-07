Binzen: Umgestaltung läuft zwischen Hoffen und Bangen

Weniger Parkplätze bereiten Bürgern Sorge

Vor dem Rathausplatz hält der Bus zukünftig auf der Straße. Der Rathausplatz wird zur Straße hin erhöht, um einen barrierefreien Einstieg zu gewährleisten. Luisa Multer stellte vor, wie man Regenwasser mittels einer Schwammschicht im Untergrund speichert, damit ein Baum auch bei Trockenheit überlebt. Einige Bürger kritisierten den Wegfall von Parkplätzen. Stadtplaner Stephan Kahl sagte, der Autofahrer habe sich in den vergangenen Jahrzehnten einen Großteil des öffentlichen Raums erobert. „Wir müssen neu denken und bereit sein, für andere Bedürfnisse (Rad- und Fußverkehr d. Red.) Flächen bereit zu stellen.“ Bürgermeister Andreas Schneucker kündigte an, dass die Umgestaltung der Ortsmitte in mehreren Abschnitten erfolge. Der Gemeinderat solle entscheiden, was wann umgesetzt werde. Der erste Bauabschnitt könne sich beispielsweise über zwei Jahre, also 2025 und 2026, erstrecken.

„Wir liegen innerhalb eines Sanierungsgebiets und bekommen Zuschüsse in nennenswerter Höhe“, beantwortete Kahl die Frage nach den Kosten für die Dorfsanierung. Die Verwaltung will zunächst den Rathausplatz und den Rathaushof neu gestalten, kündigte er an. Gemeinderätin Ina Koska sagte, der Rathausplatz habe Reparaturbedarf. Im vierten Quartal wird Andreas Böhringer dem Rat die Entwurfsplanung vorstellen und eine Kostenberechnung vorlegen.