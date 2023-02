Bei Aufräumarbeiten nach dem Fasnachtsumzug kam es am Sonntag, gegen 18.40 Uhr zu einem schweren Unfall zwischen einen Gabelstapler und einer 41-jährigen Radfahrerin. Ein 28-Jähriger fuhr mit dem Gabelstapler von einem Grundstück in die wegen der Umzugsstrecke für den Fahrzeugverkehr gesperrte Mühlestraße ein, als von links Radfahrerin kam und gegen den rechten Gabelzinken stieß. Die Radfahrerin stürzte über den Lenker kopfüber auf die Fahrbahn und zog sich wohl schwere Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in ein Spital geflogen. Sie hatte keinen Helm an . Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht Zeugen, Kontakt unter Tel. 07621/980 00.