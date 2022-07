Binzen Unterhaltung in den Ferien

Binzen. Die Gemeinde Binzen bietet in den beiden ersten Wochen der Sommerferien wieder ein Kinderprogramm an. Das umfangreiche Angebot mit vielen neuen, aber auch altbewährten Programmpunkten soll den Kindern in der Zeit vom 1. bis zum 12. August die Ferienzeit versüßen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. 18 Angebote stehen auf dem Programm, die vom Kletterspaß hoch in den Lüften über Reiten, einen Besuch bei der Feuerwehr oder Minigolf spielen bis hin zum Gokart fahren und dem Abschlussgrillen am „Hinkelstein“ reichen. Neu dazu kommen folgende Angebote: Spiel, Spaß und Action auf dem Pumptrack, ein Schnupperkurs Breakdance, der Besuch des Kinos in Kandern mit einem Überraschungsfilm, eine Schmetterlingsführung, der Besuch des Vogelparks in Steinen, ein Vitra-Workshop „Im Farbenrausch“ sowie die Führung „Was macht ein Zollhund?“. Eine Liste der Angebote mit allen Infos rund um Termine, Preise und die maximale Teilnehmerzahl sowie Anmeldebögen sind bei der Stadtverwaltung als Heft erhältlich oder können auf der Website www.binzen.de (Leben & Arbeiten/Kinder & Bildung/Kinderferienprogramm) abgerufen werden. Die Preise für das Angebot konnten mit einer Spanne von drei bis maximal acht Euro moderat gehalten werden und werden direkt bei der Veranstaltung bezahlt.