Binzen: Velos sollen Vorrang haben

Bessere Einsehbarkeit im Tunnel gewähren

Für die Rümminger Straße plant Petry einen einseitigen Schutzstreifen auf der von Binzen aus gesehen rechten Straßenseite. Auf der anderen Fahrbahn soll eine Piktogrammkette anzeigen, dass der Autofahrer hier mit Radverkehr rechnen muss. Der Verkehrsplaner hält es auch für notwendig, die Radwegweisung und die Beschilderung zu optimieren. Auch die Situation an der Unterführung am Dreispitz ist laut Petry ein Problem. Hier müsse die Geschwindigkeit des Radverkehrs reduziert werden, insbesondere in der Unterführung, sagte er. Die AG Radverkehr schlägt hier vor, bessere und saubere Spiegel für eine bessere Einsehbarkeit des Tunnels sowie taktile Elemente vor dem Tunnelbereich zu installieren.

Radwegverbindung soll geschaffen werden

Petry wünscht sich auch eine Überleitung der Radwegeverbindung Birkenweg auf die Fahrbahn und den Ausbau einer sicheren Querungshilfe an der Schallbacher Straße. Ausführlich wurde über die Umwandlung der Mühlenstraße in eine Fahrradstraße diskutiert. „Für eine Radstraße gilt, dass Radfahrer nebeneinander fahren dürfen und dass Tempo 30 gilt“, sagte Petry.