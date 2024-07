Binzen: Vereine präsentieren großes Angebot

Sie konnten in und vor der Halle in Binzen viele Vereinsangebote kennenlernen. „Es geht uns darum, Menschen von verschiedenen Bevölkerungsgruppen zusammenzubringen und zu schauen, dass sie ins Gespräch kommen“, sagte sie. „Es ist eine Veranstaltung, die vielen Menschen Spaß gemacht hat“, lautete ihr Fazit am Ende des Nachmittags.

An Ständen präsentierten sich der Musikverein Binzen, Zeitbank plus, der Schachtreff aus Rümmingen, die Ambulante Hospizgruppe Dreiländereck, die Solidarische Landwirtschaft und der Verein Helios Terra, der biologisch-dynamischen Anbau betreibt. Die Evangelische Kirchengemeinde Binzen-Rümmingen und der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) informierte über ihre zahlreichen Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.