Binzen Viel Betrieb bei der Einweihung und beim Hoffest

Binzen (os). Mit der Einweihungsfeier für seinen Erweiterungsbau hat das Wein- und Sektgut Schweigler in Binzen viele Gäste angezogen. Darüber freuten sich Betriebsleiter Stefan Schweigler mit Ehefrau Nina und Schweiglers nach wie vor im Familienbetrieb mitarbeitenden Eltern Dieter und Magdalena. Doch der Reihe nach: Am Freitag hatten die Schweiglers zur offiziellen Übergabe des bereits im Jahr 2020 fertiggestellten Neu- und Erweiterungsbaus am Standort im Dorfkern eingeladen. Dabei würdigten sowohl Bürgermeister Andreas Schneucker als auch der Präsident des Badischen Weinbauverbands, Rainer Zeller, das Engagement der Schweiglers in Sachen weinwirtschaftlicher Direktvermarktung. Schneucker wies in diesem Zusammenhang auch auf die Aktivität von Stefan Schweigler in der Direktvermarkter-Organisation der Gemeinde, der „Landkultur“ Binzen, hin und bezeichnete Land- und Weinwirtschaft als prägende Merkmale der Kulturlandschaft im Kandertal und Dreiländereck. Weinbau-Präsident Zeller vergass nicht zu erwähnen, dass man bei diversen Wein- und Sektprämierungen Schweiglers immer weit vorne finde, etwa jüngst beim Gutedel-Cup. Planer Stefan Mattes erläuterte die Baumaßnahme und deren technische Details. Die Eröffnungsgäste konnten sich nach dem von einem Bläserensemble des örtlichen Musikvereins umrahmten Festakt bei Rundgängen einen Eindruck verschaffen.