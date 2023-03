Binzen Vielfältig engagierte Floriansjünger

Der stellvertretende Jugendwart Timo Schöpflin berichtete über die Arbeit in der Jugendfeuerwehr. Man habe 23 Termine absolviert, darunter war eine Alarmübung gemeinsam mit der Aktivwehr, der Besuch bei der Feuerwache in Weil am Rhein und die alljährliche „Bachputzete“ an der Kander. Beim Jubiläumsfest der Wehr im vergangenen Jahr sei auch gleichzeitig das 30-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr gefeiert worden, so Schöpflin weiter.