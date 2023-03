Binzen Vielfältige Verknüpfungen schaffen

Übergeordnete Idee fehlt

Beim drittplatzierten Entwurf missfiel der Jury die „verwirrende Vielfalt der Materialien“ (Beton auf dem Kirchhof, Asphaltdecke auf der Hauptstraße und so weiter). Der Brunnen vor dem Café soll angeschnitzt werden, um einen Bach zu speisen, der mit anderen Wasserläufen kombiniert wird. Auch ein Fontänefeld im Rathaushof wird vorgeschlagen, obwohl Binzen laut Wachten eine „andere Wasserkultur“ habe. Wachtens Fazit lautete: „Eine übergeordnete Idee ist bei diesem Entwurf nicht erkennbar.“

Nach dem Juryvotum äußerten sich die Gemeinderäte. Hans Krebs (Freie Wähler) fragte, ob die Standorte der Bäume und die Baumarten festgelegt seien. Wachten sagte, über die Baumarten müsse noch diskutiert werden. Frank Krumm (Bürgerliste) wies darauf hin, geplant seien Weißeschen und Zelkoven, die keine klebrige Masse auf den Autos hinterliessen.

Oliver Baumert (Bürgerliste) bedauerte, dass der zweitplatzierte Entwurf schlechter abschneide als er verdiene. „Er bietet einen schöne Lösung für das Zentrum mit wenig Materialien.“

Alice Bucher (Bürgerliste) fragte nach den eingesetzten Materialien. Wachten erklärte, es müsse geprüft werden, ob das vorgesehene Pflastermaterial in der Hauptstraße den Verkehrsbelastungen standhalte. Bürgermeister Andreas Schneucker stellte fest, ausgeschlossen sei, dass ein neuer Fahrbahnbelag zu höheren Schallemissionen führen dürfe.

Rat hat das letzte Wort

Die Entwurfsplanungen werden nun bis zum 8. März in Dossiers zusammengefasst und dem Gemeinderat zur Verfügung gestellt. Bis 16. März können die Gemeinderäte dann Fragen zu den Entwürfen an die Verwaltung schicken. Sie werden in Form einer Vorlage beantwortet. In der Sitzung am 30. März entscheidet der Gemeinderat, welcher der Entwürfe – mit oder ohne Abweichungen – realisiert werden soll.

Vorgesehen ist, dass der erstplatzierte Entwurf den Auftrag für die Neugestaltung der Ortsmitte bekommt. Der Gemeinderat kann sich aber auch dagegen entscheiden. Das Preisgericht hat mit seinem Votum lediglich eine Empfehlung an den Gemeinderat abgegeben, betonte Stadtplaner Stephan Kahl, für den das Projekt eine Herzensangelegenheit ist. Fest steht nur, dass der drittplatzierte Entwurf nicht realisiert wird.